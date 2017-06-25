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Сборная России по баскетболу 3х3 пробилась на чемпионат Европы 2017 года

Спорт
25 июня, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В четвертьфинале квалификационного турнира россияне победили чехов

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла команду Чехии в четвертьфинале квалификационного турнира чемпионата Европы по баскетболу в формате 3x3 2017 года. Квалификационные соревнования проходят в Андорре.

Встреча завершилась со счетом 20:18 в пользу российской сборной, в составе которой играют Илья Александров, Василий Федосов, Дмитрий Крюков, Лео Лагутин. В полуфинале россияне сыграют с испанцами, которые обыграли команду Андорры.

Выход в полуфинал позволил сборной России получить право сыграть на чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Нидерландах с 7 по 9 июля.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.

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