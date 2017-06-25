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Мутко считает, что Лебедеву пора сделать выбор между политикой и футболом

Спорт
25 июня, 14:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее вице-спикер Госдумы предложил "дать в морду" полузащитнику сборной России Юрию Жиркову

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Игорь Лебедев

Игорь Лебедев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-спикеру Госдумы, члену исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорю Лебедеву, оскорбившему полузащитника сборной России Юрия Жиркова, пора сделать выбор между политикой и футболом. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В субботу в Казани сборная России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2, не сумев выйти в полуфинал турнира. Жирков получил в этой встрече две желтые карточки, за что был удален с поля. Позднее член исполкома РФС Игорь Лебедев в интервью порталу Championat.com предложил "дать в морду" полузащитнику.

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"Лебедев - политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС, - отметил Мутко.- Мне кажется, что надо определиться - либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира (2018 года)".

В воскресенье глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил ТАСС, что обратится к Мутко с просьбой инициировать рассмотрение поведения Лебедева комитетом по этике РФС.

"Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет", - подытожил Мутко.

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