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Бегунья Сивкова, имеющая допуск IAAF, планирует выступить на молодежном ЧЕ в Польше

Спорт
25 июня, 14:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
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МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской сборной России в спринтерском беге Кристина Сивкова, имеющая индивидуальное разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление в международных соревнованиях в нейтральном статусе, планирует принять участие в молодежном чемпионате Европы, который пройдет в середине июля в польском Быдгоще. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Виктор Васяткин.

"Сейчас мы готовимся к молодежному чемпионату Европы в Польше, - сказал Васяткин. - Ставим перед собой задачу попасть в тройку призеров. Также Кристине важно выполнить норматив для участия во взрослом чемпионате мира в Лондоне".

IAAF в конце прошлого года приняла решение разрешить российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям этой организации, выступать на международных стартах, в том числе - и на чемпионате мира, в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время такое разрешение получил 14 членов российской сборной. Для участия в чемпионате мира всем его будущим участникам (за исключением победителей ЧМ-2015), необходимо до 23 июля выполнить квалификационные нормативы. В женской стометровке он составляет 11,26 секунды.

20-летняя Сивкова, которая перед молодежным первенством Европы также планирует выступить в начале июля на Мемориале Знаменских, пока имеет лучший результат 11,57 секунды на 100 м. В прошлом сезоне на чемпионате России в Чебоксарах она стала первой, пробежав дистанцию за 11,22 сек.

Чемпионат Европы среди молодежи (спортсмены 1995-1997 годов рождения) пройдет в Быдгоще с 13 по 16 июля, чемпионат мира в Лондоне - с 4 по 13 августа.

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