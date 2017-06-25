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Козак: решение о смене компании - организатора Гран-при России официально достигнуто

Спорт
25 июня, 16:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В следующем сезоне Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября

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Дмитрий Козак

Дмитрий Козак

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение о смене компании - организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" официально достигнуто. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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Гран-при России "Формулы-1" в 2018 году пройдет в сентябре

Во вторник советник Козака Илья Джус сообщил газете "Ведомости", что до конца 2017 года у Гран-при России появится новая компания - организатор, учредителями которой могут стать спонсоры "Сочи Автодрома" и этапа. Сейчас контракт на проведение Гран-при России принадлежит НАО "Центр Омега". В воскресенье в рамках Гран-при Азербайджана прошла встреча Козака с исполнительным директором "Формулы-1" Чейзом Кэри.

"Мы продолжаем сотрудничать, напомню, что мы продлили контракт до 2025 года, а сегодня окончательно договорились о том, что будет заменена компания - промоутер, - сказал Козак. - Это будет уже не краснодарская компания "Омега", а новая компания, учредителями которой станут частные компании. У нас уже больше бюджетного финансирования этого мероприятия нет, уже и так платит исключительно бизнес, он и будет учредителем компании - промоутера. Эти решения приняты, мы об этом договорились, контракт будет переоформлен на новую компанию уже на следующий год".

В следующем сезоне Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.

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