Козак: решение о смене компании - организатора Гран-при России официально достигнуто

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МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение о смене компании - организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" официально достигнуто. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Во вторник советник Козака Илья Джус сообщил газете "Ведомости", что до конца 2017 года у Гран-при России появится новая компания - организатор, учредителями которой могут стать спонсоры "Сочи Автодрома" и этапа. Сейчас контракт на проведение Гран-при России принадлежит НАО "Центр Омега". В воскресенье в рамках Гран-при Азербайджана прошла встреча Козака с исполнительным директором "Формулы-1" Чейзом Кэри.
"Мы продолжаем сотрудничать, напомню, что мы продлили контракт до 2025 года, а сегодня окончательно договорились о том, что будет заменена компания - промоутер, - сказал Козак. - Это будет уже не краснодарская компания "Омега", а новая компания, учредителями которой станут частные компании. У нас уже больше бюджетного финансирования этого мероприятия нет, уже и так платит исключительно бизнес, он и будет учредителем компании - промоутера. Эти решения приняты, мы об этом договорились, контракт будет переоформлен на новую компанию уже на следующий год".
В следующем сезоне Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.