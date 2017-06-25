Карякин обыграл Карлсена в блице на Гран-Туре в Париже

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в партии второго круга блица на этапе серии Гран-тура по шахматам, который проходит в Париже.

Блиц проходит в два круга 24-25 июня, участники получают по 5 минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует Карлсен, набрав 23 очка, Карякин занимает шестое место (17). Заключительная партия начнется в 17:00 мск.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Лювене - также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. В ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн, из которых в Париже будут разыграны €150 тысяч. Победитель турнира получит €37,5 тыс.