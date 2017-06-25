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Квят сошел с дистанции гонки Гран-при Азербайджана

Спорт
25 июня, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Российский гонщик остановился на трассе из-за технических проблем

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Даниил Квят

Даниил Квят

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят сошел на 11-м круге в гонке Гран-при Азербайджана.

Спортсмен остановился на трассе из-за технических проблем, до схода он шел на 11-м месте. На трассу выехала машина безопасности.

Российский гонщик стартовал с 11-й позиции, в первом повороте Квят ошибся во время торможения и выехал за пределы трассы. Во время возвращения на его пути оказался партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший, который резко дернул руль влево и развернулся.

После 14 кругов в лидерах идет британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

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