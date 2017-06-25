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Яхонтов: Cпартакиада является для участников подготовкой к ЧЕ и ЧМ по парусному спорту

Спорт
25 июня, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Соревнования по парусному спорту проходят в Таганроге

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Даниил Яхонтов

Даниил Яхонтов

© ТАСС/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Восьмая летняя Спартакиада учащихся станет для участников турнира подготовкой к чемпионату Европы и мира по парусному спорту. Такое мнение высказал спортсмен из Ростовской области Андрей Яхонтов, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.

"Я тренируюсь в Центре олимпийской подготовки в Ростове, - сказал Яхонтов. - Уже в июле планирую участвовать в чемпионате Европы в Польше, а в августе поеду на чемпионат мира в Нидерланды. Эта Спартакиада - своеобразная подготовка к будущим соревнованиям".

Соревнования по парусному спорту проходят в Таганроге. "В знакомой акватории работать намного легче, возможно, это даже наше преимущество перед другими командами, - добавил Яхонтов. - Но в то же время, погодные условия никто не отменял. Лично мне сложно выступать при сильном ветре. Сегодня, кстати, погода не подвела, но ветер все равно часто менял свою силу, порой это мешало".

Яхонтов рассказал, как пришел в парусный спорт. "Звучит забавно, но все началось с нашей с мамой поездки к стоматологу, - отметил спортсмен. - Я боялся, плакал, абсолютно незнакомая женщина в общественном транспорте попыталась меня успокоить. Она оказалась работником таганрогской школы олимпийского резерва, где сегодня и проводятся соревнования, она же и пригласила нас на тренировку. Мне сразу здесь понравилось, я начал тренироваться и ни разу об этом не пожалел".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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