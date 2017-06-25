Сборная Сербии стала победителем Суперфинала Мировой лиги по водному поло

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Сербии победила команду Италии со счетом 10:9 в решающем матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который завершился в подмосковной Рузе.
Третье место заняли хорваты, победившие американцев со счетом 10:4. Пятое место заняла российская команда, обыгравшая казахстанцев со счетом 11:4.
Мировая лига по водному поло проводится с 2002 года. Для сборной Сербии нынешняя победа стала 11-й в истории, две у команды Венгрии, по одной - у ватерполистов Хорватии, Черногории и России. Российская команда стала первой в 2002 году, после чего участвовала в Суперфиналах в 2005 (шестое место) и 2013 (пятое место) годах.
Суперфинал Мировой лиги среди женских команд прошел в начале июня в Шанхае и завершился победой сборной США. Российская команда заняла третье место.