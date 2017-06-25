Гонщик "Формулы-1" Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Австралийский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо стал победителем гонки Гран- при Азербайджана.
Второе место занял финн Валттери Боттас ("Мерседес"), который после первого круга шел последним. Третьим стал канадец Лэнс Стролл ("Уильямс"). Для 18-летнего Стролла этот подиум стал первым в карьере, канадец проводит первый сезон в "королевских гонках". До этапа в Азербайджане лучшим финишем канадца было девятое место на домашнем Гран-при.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят сошел на 11-м круге из-за технических проблем. Напарник россиянина по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял восьмое место.
До финиша не добрались финн Кими Райкконен ("Феррари"), мексиканец Серхио Перес ("Форс Индия"), голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), британец Джолион Палмер ("Рено"), немец Нико Хюлькенберг ("Рено") и бразилец Фелипе Маса ("Уильямс").
Следующий этап пройдет в Австрии с 7 по 9 июля.