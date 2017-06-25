Власенко: Суперфинал Мировой лиги стал лучшей тренировкой к ЧМ для ватерполистов РФ

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участие в Суперфинале Мировой лиги по водному поло, который завершился в подмосковной Рузе, стало для мужской сборной России лучшей тренировкой перед чемпионатом мира в Будапеште. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Мужская сборная России заняла пятое место в Суперфинале, одержав победу над командой Казахстана со счетом 11:4. Победителем турнира стала сборная Сербии, выигравшая в финале у команды Италии - 10:9.

"Любое соревнование - самая лучшая тренировка, и старт за стартом наша команда прогрессирует. Сейчас было важно посмотреть, где были допущены ошибки, до чемпионата мира есть время все это исправить, - рассказал Власенко. - У нас идеальный состав, сильная команда, тренерам нужно только добавить, чего не хватает, и тогда в Будапеште мы увидим уже другую сборную. Но наше мужское водное поло верным ходом выходит из кризиса, что не может не радовать".

Власенко отметил, что участники Суперфинала бились на равных. "Это был хороший опыт, посмотрели игру мировых лидеров на данном этапе. Могу сказать, что все бились на равных, достаточно упомянуть, что все полуфиналы закончились по пенальти, - подчеркнул Власенко. - Но наши спортсмены, устав, проваливали оборону - сейчас на это надо обратить особое внимание".

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 20 июля в Будапеште.