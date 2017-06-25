Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власенко: Суперфинал Мировой лиги стал лучшей тренировкой к ЧМ для ватерполистов РФ

Спорт
25 июня, 18:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Россияне заняли 5-е место на турнире, который прошел в подмосковной Рузе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участие в Суперфинале Мировой лиги по водному поло, который завершился в подмосковной Рузе, стало для мужской сборной России лучшей тренировкой перед чемпионатом мира в Будапеште. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Мужская сборная России заняла пятое место в Суперфинале, одержав победу над командой Казахстана со счетом 11:4. Победителем турнира стала сборная Сербии, выигравшая в финале у команды Италии - 10:9.

Смотрите также

Сборная России по водному поло заняла 5-е место в суперфинале Мировой лиги

Сборная Сербии стала победителем Суперфинала Мировой лиги по водному поло

"Любое соревнование - самая лучшая тренировка, и старт за стартом наша команда прогрессирует. Сейчас было важно посмотреть, где были допущены ошибки, до чемпионата мира есть время все это исправить, - рассказал Власенко. - У нас идеальный состав, сильная команда, тренерам нужно только добавить, чего не хватает, и тогда в Будапеште мы увидим уже другую сборную. Но наше мужское водное поло верным ходом выходит из кризиса, что не может не радовать".

Власенко отметил, что участники Суперфинала бились на равных. "Это был хороший опыт, посмотрели игру мировых лидеров на данном этапе. Могу сказать, что все бились на равных, достаточно упомянуть, что все полуфиналы закончились по пенальти, - подчеркнул Власенко. - Но наши спортсмены, устав, проваливали оборону - сейчас на это надо обратить особое внимание".

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 20 июля в Будапеште.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
19
Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Болельщик сборной Мексики перед "Казань-Ареной"
8
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - Россия
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальному вызвали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры
2
Роковой размен: Федор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону
3
Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде
4
Гонщик "Формулы-1" Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана
5
Член Общественной палаты Коми и ее четырехлетний сын погибли в ДТП
6
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама