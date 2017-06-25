Сборная России победила индийцев на командном чемпионате мира по шахматам

Карлсен выиграл этап Гран-тура по шахматам в Париже, Карякин - шестойСпорт 25 июня, 19:06
Патруль ГИМС выявил нарушителей на реке в Ярославской областиБезопасная жизнь 25 июня, 18:30
Власенко: Суперфинал Мировой лиги стал лучшей тренировкой к ЧМ для ватерполистов РФСпорт 25 июня, 18:29
Тиллерсон: Катар и арабские страны могут наладить диалог, ведущий к решению конфликтаМеждународная панорама 25 июня, 18:26
Теннисистка Квитова выиграла первый турнир после ножевого раненияСпорт 25 июня, 18:22
Спасатели провели экскурсию для детей в пожарной части ЗлатоустаБезопасная жизнь 25 июня, 18:19
Почти 400 выпускников получили дипломы Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧСБезопасная жизнь 25 июня, 18:16
Гонщик "Формулы-1" Риккьярдо выиграл Гран-при АзербайджанаСпорт 25 июня, 18:12
Свиштов празднует 140-летие освобождения в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.Общество 25 июня, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла индийцев со счетом 2,5:1,5 в восьмом туре командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.
Вничью закончились партии между Петром Свидлером и Сантошем Гуджрати Видитом, Яном Непомнящим и Башкараном Адхибаном, Максимом Матлаковым и Кришнаном Сашикираном. Владимир Федосеев выиграл у Паримарьяна Неги.
В других матчах поляки победили белорусов (3:1), китайцы - норвежцев (3,5:0,5), украинцы - американцев (2,5:1,5), турки - египтян (3:1).
Женская сборная России выиграла у команды Египта со счетом 3,5:1,5. Александра Костенюк победила Халед Мону, Валентина Гунина - Айях Моаатаз, Ольга Гиря - Таснеем Эхаб. Александра Горячкина и Эман Элансари сыграли вничью. В других матчах грузинки обыграли украинок (2,5:1,5), представительницы Индии - вьетнамок (2,5:1,5), китаянки - команду Польши (3:1). Сборные США и Азербайджана сыграли вничью (2:2).
После восьми туров первое место в турнирной таблице у мужчин занимает сборная Китая с 14 очками, на втором месте идут россияне. В женском турнире сборная России единолично лидирует с 14 очками.
Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.