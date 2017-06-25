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Карлсен выиграл этап Гран-тура по шахматам в Париже, Карякин - шестой

Спорт
25 июня, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Следующий этап состоится в бельгийском Левене - также по быстрым шахматам и блицу

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Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

© EPA/JUSTIN LANE

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем первого этапа Гран-тура, который проходил в Париже.

После блица турнирную таблицу возглавили Карслен и француз Максим Вашье-Лаграв, в активе которых было по 24 очка. Для выявления победителя турнира были проведены две очные партии, одну из которых Карлсен выиграл, а другая закончилась вничью. Российский шахматист Александр Грищук занял четвертое место, Сергей Карякин - шестое.

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Сергей Карякин

Карякин обыграл Карлсена в блице на Гран-Туре в Париже

Итоговое положение этапа Гран-тура в Париже: 1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 24 очка, 2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 24, 3. Хикару Накамура (США) - 23, 4. Александр Грищук (Россия) - 22, 5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 20, 6. Сергей Карякин (Россия) - 18, 7. Уэсли Со (США) - 15, 8. Фабиано Каруана (США) - 14, 9. Веселин Топалов (Болгария) - 11,5, 10. Этьен Бакро (Франция) - 8,5.

Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходил с 21 по 23 июня, контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Блиц прошел в два круга 24-25 июня, участники получали по 5 минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Левене - также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. В ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет 1,2 млн евро, из которых в Париже разыграны 150 тысяч евро. Победитель турнира получил 37,5 тыс. евро.

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