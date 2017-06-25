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Олейник: Федору Емельяненко нужно изменить процесс подготовки к боям

Спорт
25 июня, 21:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

40-летний Емельяненко в воскресенье проиграл в Нью- Йорке американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российскому бойцу смешанного стиля Федору Емельяненко нужно готовиться к боям не в родном старом Осколе вместе со своими учениками, а в США, где находятся лучшие залы в мире. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник.

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40-летний Емельяненко в воскресенье проиграл в Нью- Йорке американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом. Бой был остановлен на 74-й секунде.

"Федору нужно менять подготовку, смотреть на свои наработки, на слабые места и туда направлять свое внимание. Например, это касается спарринг-партнеров, нельзя полноценно готовиться к бою со своими учениками при всем уважении к ним, половина из этих ребят даже по весу не дотягивают до Федора, и никто не дотягивает по уровню. Сейчас лучшие залы мира находятся в Америке, в любом из них примут Федора с распростертыми объятиями и помогут в подготовке", - сказал Олейник.

Собеседник ТАСС не понимает, почему Федор перестал практиковать в боях борьбу. "Это или последствия травмы, или просто такой настрой, который, с моей точки зрения, неправильный, или еще что-то. Федор очень сильный борец, он побеждал первоклассных борцов, как, например, Марк Коулман. И не давал себя побороть борцам высшего уровня, которые на тот момент находились в своей лучшей форме, как Антонио Ногейра", - сказал Олейник.

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"Факторов, повлиявших на бой с Митрионом, может быть тысячи. Если бы бой продлился два-три раунда, тогда можно было бы говорить о чем-то более конкретно, но поединок закончился довольно быстро. Лично мое мнение - Федор боец высшего уровня, один из сильнейших в мире, я это говорил и буду говорить", - отметил собеседник ТАСС.

Олейник считает, что Митрион - достаточно неудобный соперник для Емельяненко. "Он многие свои бои выигрывал именно нокаутами, он взрывной, намного тяжелее Федора. Он выигрывал даже у сильных бойцов за счет своей резкости", - сказал боец.

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