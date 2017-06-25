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Женская сборная Испании стала чемпионом Европы по баскетболу

Спорт
25 июня, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В финале испанки обыграли француженок со счетом 71:55

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Баскетболистки сборной Испании

Баскетболистки сборной Испании

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Женская сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по баскетболу, который проходил в Чехии.

В финале испанки обыграли француженок со счетом 71:55. Третье место заняла команда Бельгии, победившая гречанок со счетом 78:45.

Сборная России заняла второе место в группе D и уступила команде Греции в квалификационном матче за выход в четвертьфинал турнира. Российская команда не прошла отбор на чемпионат мира 2018 года в Испании и пропустит мировое первенство второй раз подряд. Помимо сборной страны-хозяйки турнира, в чемпионате мира в следующем году примут участие команды Бельгии, Франции, Греции, Турции и Латвии.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в третий раз (ранее команда побеждала в 1993, 2013 гг.).

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году в Сербии и Латвии. Решение было принято в субботу на заседании Совета FIBA-Европа в Праге. На проведение группового и финального этапа ЧЕ-2019 претендовали две страны - Сербия и Россия. Провести у себя только групповой этап были готовы Латвия и Израиль, но Израиль в последний момент снял кандидатуру.

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