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Тренер: Спартакиада учащихся помогает повысить интерес к парусному спорту среди детей

Спорт
25 июня, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Виталий Шелудяков рассказал о подготовке спортсменов в межсезонье

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© ТАСС/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спартакиада учащихся России помогает повысить интерес к парусному спорту среди детей. Такое мнение высказал тренер сборной Ростовской области Виталий Шелудяков, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.

"Интерес к парусному спорту, особенно у детей, был всегда, - сказал Шелудяков. - Сказать, что его когда-то не было - неправильно. Реклама самого яхтинга очень немногочисленна, но мы всегда стараемся и будем стараться исправить эту проблему. Сейчас, например, всеми силами пытаемся повысить свои результаты на Спартакиаде".

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Шелудяков рассказал о подготовке спортсменов в межсезонье. "Зимой у нас в основном общефизическая, координационная подготовка, плюс мы выезжаем в Сочи, где вода более теплая, и проводим там специальную подготовку, - сказал тренер. - Когда погода начинает налаживаться и становится более-менее тепло, то есть весной и особенно летом, все тренировки переносятся в акватории и тренировочные центры нашего региона. Прекрасной базой оснащена школа Таганрогского яхт-клуба, спортивные комплексы в Ростове и Азове, очень хорошая акватория на Цимлянском водохранилище и в Волгодонске".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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