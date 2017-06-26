Умер отец Жозе Моуриньо, проведший один матч в составе сборной Португалии

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Бывший португальский вратарь и тренер Феликс Моуриньо, отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии.
Феликс Моуриньо, выступавший в течение карьеры в клубах "Витория" и "Белененсеш", провел один матч за сборную Португалии в 1972 году. Он становился обладателем Кубка Португалии в сезонах-1964/65 и -1966/67. По окончании карьеры футболиста работал тренером в нескольких португальских клубах. C "Риу Аве" Феликс Моуринью вышел в финал Кубка страны в сезоне-1983/84.
Жозе Моуринью является одним из самых титулованных тренеров современности. Португальский специалист возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2016 года.