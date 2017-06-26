Россиянин Рублев поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев поднялся со 106-го на 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
На минувшей недели 19-летний россиянин дошел до 1/4 финала турнира в немецком Галле, где уступил соотечественнику Карену Хачанову.
Хачанов занимает самое высокое место среди россиян в рейтинге - 34-е. Даниил Медведев поднялся на 52-е место, Андрей Кузнецов - на 77-е, Михаил Южный - на 82-е, Евгений Донской сохранил 96-ю строчку.
Первая тройка осталась без изменений. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Стэн Вавринка.
Рейтинг ATP от 26 июня:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 9390 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7285
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6175
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 5805
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 5265
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4235
7 (6). Милош Раонич (Канада) - 4150
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3895
9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3830
10 (10). Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) - 3075...
34 (38). Карен Хачанов (Россия) - 1176...
52 (60). Даниил Медведев (Россия) - 864...
77 (78). Андрей Кузнецов (Россия) - 670...
82 (88). Михаил Южный (Россия) - 640...
92 (106). Андрей Рублев (Россия) - 585...
96 (96). Евгений Донской (Россия) - 584.