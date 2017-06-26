Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге WTA, Шарапова - 179-я

Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге WTA, Шарапова - 179-яСпорт 26 июня, 6:50
Володин проиллюстрировал связи РФ и Кореи на примере судьбы семьи иркутского депутатаПолитика 26 июня, 6:42
Россиянин Рублев поднялся на 14 позиций в рейтинге ATPСпорт 26 июня, 6:11
Роспотребнадзор: более 306 тыс. человек пострадали с начала года от укусов клещейОбщество 26 июня, 6:02
Швыдкой: ограничение показа зарубежных фильмов требует высокого качества киноиндустрии РФКультура 26 июня, 5:41
Мария Шарапова завершила запись аудиокнигиСпорт 26 июня, 5:09
Хакеры разместили лозунги в поддержку ИГ на сайте губернатора и ряда ведомств ОгайоМеждународная панорама 26 июня, 4:49
МLS и NFL поддержали заявку Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024Спорт 26 июня, 4:46
Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФОбщество 26 июня, 4:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова поднялась с девятой на восьмую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.
В активе Кузнецовой 4310 очков. Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте идет немка Ангелик Кербер (6965), на втором - румынка Симона Халеп (6850), на третьем - чешка Каролина Плишкова (6386).
Россиянка Елена Веснина опустилась на 16-е место, Анастасия Павлюченкова сохранила 17-е место. Также в первую сотню рейтинга вошли Дарья Касаткина (30), Екатерина Макарова (47), Наталья Вихлянцева (65), Екатерина Александрова (78), Евгения Родина (83). Мария Шарапова осталась на 179-й позиции.
Рейтинг WTA от 26 июня:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 6965
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6850
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6386
4 (4). Серена Уильямс (США) - 4810
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4765
6 (8). Каролин Возняцки (Дания) - 4345
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4325
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310
9 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4010
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985...
16 (15). Елена Веснина (Россия) - 2777...
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2580...
30 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...
47 (43). Екатерина Макарова (Россия) - 1195...
65 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) - 944...
78 (76). Екатерина Александрова (Россия) - 762...
83 (84). Евгения Родина (Россия) - 718...
179 (179). Мария Шарапова (Россия) - 310.