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Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге WTA, Шарапова - 179-я

Спорт
26 июня, 6:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

На первом месте идет немка Ангелик Кербер

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова поднялась с девятой на восьмую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.

В активе Кузнецовой 4310 очков. Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте идет немка Ангелик Кербер (6965), на втором - румынка Симона Халеп (6850), на третьем - чешка Каролина Плишкова (6386).

Россиянка Елена Веснина опустилась на 16-е место, Анастасия Павлюченкова сохранила 17-е место. Также в первую сотню рейтинга вошли Дарья Касаткина (30), Екатерина Макарова (47), Наталья Вихлянцева (65), Екатерина Александрова (78), Евгения Родина (83). Мария Шарапова осталась на 179-й позиции.

Рейтинг WTA от 26 июня:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 6965

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6850

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6386

4 (4). Серена Уильямс (США) - 4810

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4765

6 (8). Каролин Возняцки (Дания) - 4345

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4325

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310

9 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4010

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985...

16 (15). Елена Веснина (Россия) - 2777...

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2580...

30 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

47 (43). Екатерина Макарова (Россия) - 1195...

65 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) - 944...

78 (76). Екатерина Александрова (Россия) - 762...

83 (84). Евгения Родина (Россия) - 718...

179 (179). Мария Шарапова (Россия) - 310.

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