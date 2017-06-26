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Поветкин заявил, что подходит к бою к Руденко в лучшей физической форме

Спорт
26 июня, 8:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Поединок между российским и украинским боксерами за титул Интернационального чемпиона WBO пройдет 1 июля в Москве

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин подходит к поединку с украинцем Андреем Руденко в своей лучшей физической форме. Об этом россиянин сообщил ТАСС.

Поединок между Поветкиным и Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве.

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"У меня хорошая форма. Сейчас готовимся и к бою подойдем в лучшей форме. Руденко будет готовиться очень хорошо, это его шанс и он будет за него цепляться. Я думаю, что будет хороший бой", - сказал Поветкин.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBO с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.

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