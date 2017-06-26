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Велосипедист погиб во время гонки в США

Спорт
26 июня, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Спортсмен неудачно упал, врезался в заграждение и сильно ударился головой

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Велосипедист погиб в ночь на понедельник в результате аварии, произошедшей во время гонки "Тур Канзаса". Об этом сообщает газета Kansas City Star.

Имя погибшего спортсмена не сообщается.

"Наши мысли обращены к семье, друзьям и товарищам гонщика, который ушел из жизни после инцидента во время гонки. Наши сердца болят, мы скорбим по члену велосипедного сообщества", - говорится в сообщении "Тура Канзаса" в Facebook.

"Все произошло так быстро: они выехали из-за поворота на большой скорости, он не справился с управлением, улетел в заграждение и ударился головой", - описал инцидент один из свидетелей телеканалу Fox 4 KC.

"Мы кричали о помощи, но скорая приехала не раньше, чем через десять минут", - добавил другой очевидец событий.

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