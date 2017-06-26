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Шарапова потеряла две позиции в чемпионской гонке WTA

Спорт
26 июня, 9:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Российская теннисистка опустилась со 107-го на 109-е место, она пропускает травяной сезон из-за травмы

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© ЕPA/ETTORE FERRARI, архив

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась со 107-й на 109-ю позицию в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), который опубликован на официальном сайте организации.

На счету россиянки 310 очков. На прошлой неделе Шарапова не проводила официальных матчей. В начале июня спортсменка объявила о том, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая третий в сезоне турнир серии Большого шлема Уимблдон.

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Лучшая из российских теннисисток Светлана Кузнецова сохранила девятую позицию (2055 очков), Елена Веснина осталась на 12-й строчке рейтинга (1600). Анастасия Павлюченкова опустилась с 10-го на 11-е место (1642).

Дарья Касаткина занимает 29-ю позицию (953), Наталья Вихлянцева - 46-я (731), Екатерина Макарова - 52-я (668), Екатерина Александрова - 67-я (519), Евгения Родина - 77-я (474).

Первое место в чемпионской гонке продолжает удерживать румынка Симона Халеп, на счету которой 3490 очков. Украинка Элина Свитолина поднялась на одну позицию и занимает второе место в рейтинге (3330). Чешка Каролина Плишкова опустилась на одну строчку (3287), став третьей.

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