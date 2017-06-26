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Тренер: боксер Поветкин способен вновь завоевать титул чемпиона мира

Спорт
26 июня, 9:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Россиянин 1 июля в Москве проведет поединок против украинца Андрея Руденко

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МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин способен завоевать титул чемпиона мира после допингового скандала. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Иван Кирпа.

Поветкин 1 июля в Москве проведет поединок против украинца Андрея Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.

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"Александр сейчас в хорошей форме, в одной из лучших даже, - сказал Кирпа. - Конечно, он способен вернуться (в гонку за титулами), есть цель, есть здоровье. Саша - очень волевой спортсмен и человек, он привык добиваться своей цели, какие бы преграды перед ним не стояли. Поэтому он способен не только вернуться в гонку, но и завоевать титул".

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира ВБС с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.

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