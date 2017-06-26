Тренер: боксер Поветкин способен вновь завоевать титул чемпиона мира

"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимостьОбщество 26 июня, 9:50
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мирКультура 26 июня, 9:30
Россиянин Хачанов поднялся на 12 позиций в чемпионской гонке АТPСпорт 26 июня, 9:10
Валентин Гафт отменил творческий вечер в Екатеринбурге из-за болезниКультура 26 июня, 9:10
Шарапова потеряла две позиции в чемпионской гонке WTAСпорт 26 июня, 9:01
Поветкин заявил, что подходит к бою с Руденко в лучшей физической формеСпорт 26 июня, 8:37
На трассе Курган - Тюмень организовано реверсивное движение из-за ДТП с жертвамиНовости Урала 26 июня, 8:24
ФСБ: исполнитель теракта в метро Петербурга использовал TelegramПроисшествия 26 июня, 8:03
Музей Суворова в Швейцарии в четыре раза расширил свою выставочную площадьКультура 26 июня, 7:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин способен завоевать титул чемпиона мира после допингового скандала. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Иван Кирпа.
Поветкин 1 июля в Москве проведет поединок против украинца Андрея Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.
"Александр сейчас в хорошей форме, в одной из лучших даже, - сказал Кирпа. - Конечно, он способен вернуться (в гонку за титулами), есть цель, есть здоровье. Саша - очень волевой спортсмен и человек, он привык добиваться своей цели, какие бы преграды перед ним не стояли. Поэтому он способен не только вернуться в гонку, но и завоевать титул".
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира ВБС с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.
В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.