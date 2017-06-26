Россиянин Хачанов поднялся на 12 позиций в чемпионской гонке АТP

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 45-го на 33-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На счету россиянина 695 очков. На прошлой неделе Хачанов дошел до полуфинала на турнире АТP в немецком Галле, где в двух сетах уступил пятой "ракетке" мира швейцарцу Роджеру Федереру.

Другой российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 77-й на 50-ю позицию в гонке. На прошлой неделе Медведев дошел до четвертьфинала турнира АПP в Лондоне, но проиграл 11-й "ракетке" мира болгарину Григору Димитрову.

Андрей Рублев поднялся с 78-го на 63-е место. Евгений Донской отыграл пять позиций, расположившись на 86-м месте. Андрей Кузнецов опустился на шесть строчек в рейтинге, заняв 88-е место.

Первая тройка осталась без изменений. Первое место занимает испанец Рафаэль Надаль, второе - Федерер, третье - австриец Доминик Тим.

Чемпионская гонка АТP от 26 июня:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 6915 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 4545

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 3165

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3140

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 2530

6 (6). Новак Джокович (Сербия) - 1975

7 (7). Энди Маррей (Великобритания) - 1930

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) - 1820

9 (11). Григор Димитров (Болгария) - 1745

10 (9). Пабло Карреньо Буста (Испания) - 1740…

33 (45). Карен Хачанов (Россия) - 695...

50 (77). Даниил Медведев (Россия) - 512...

63 (78). Андрей Рублев (Россия) - 453...

88 (82). Андрей Кузнецов (Россия) - 350.