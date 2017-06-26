Четыре иранских спортсмена дисквалифицированы за допинг

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Национальное антидопинговое агентство Ирана дисквалифицировало на четыре года четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает газета The Iran Times.

Положительный результат на анаболический стероид метандиенон дали пробы футболиста Хабиба Гордани и ватерполиста Арьяна Пехама. Баскетболист Мохсен Резайи и гандболист Хамед Солеймани дисквалифицированы за другой анаболик - станозолол.