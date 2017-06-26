Бразильский футболист Вандерсон перешел из австрийского "Ред Булла" в "Краснодар"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский "Краснодар" согласовал сделку с австрийским футбольным клубом "Ред Булл Зальцбург" о траснфере бразильского нападающего Вандерсона. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.
Контракт Вандерсона с "Краснодаром" рассчитан до лета 2022 года. В настоящее время 22-летний бразилец проходит медицинский осмотр и присоединится к команде 28 июня в Австрии, где "Краснодар" будет проводить второй подготовительный сбор.
В прошедшем сезоне Вандерсон провел 20 матчей в чемпионате Австрии, забил 3 гола и отдал 9 голевых передач. В квалификации Лиги чемпионов он провел 3 игры, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
С 2012 года в "Краснодаре" играл другой бразильский нападающий по имени Вандерсон. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. По окончании сезона контракт игрока и клуба подошел к концу, после чего Вандерсон подписал соглашение с московским "Динамо".