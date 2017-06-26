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Бразильский футболист Вандерсон перешел из австрийского "Ред Булла" в "Краснодар"

Спорт
26 июня, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Контракт 22-летнего нападающего с "Краснодаром" рассчитан до лета 2022 года

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Вандерсон (справа)

Вандерсон (справа)

© EPA/WOLFRAM KASTL

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский "Краснодар" согласовал сделку с австрийским футбольным клубом "Ред Булл Зальцбург" о траснфере бразильского нападающего Вандерсона. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Контракт Вандерсона с "Краснодаром" рассчитан до лета 2022 года. В настоящее время 22-летний бразилец проходит медицинский осмотр и присоединится к команде 28 июня в Австрии, где "Краснодар" будет проводить второй подготовительный сбор.

В прошедшем сезоне Вандерсон провел 20 матчей в чемпионате Австрии, забил 3 гола и отдал 9 голевых передач. В квалификации Лиги чемпионов он провел 3 игры, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

С 2012 года в "Краснодаре" играл другой бразильский нападающий по имени Вандерсон. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. По окончании сезона контракт игрока и клуба подошел к концу, после чего Вандерсон подписал соглашение с московским "Динамо".

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