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Московский "Арарат" объявил о подписании контракта с Лебеденко

Спорт
26 июня, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Контракт между 34-летним футболистом и клубом рассчитан на два года

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Игорь Лебеденко

Игорь Лебеденко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Арарат" подписал контракт с полузащитником Игорем Лебеденко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт между футболистом и клубом рассчитан на два года.

"Лебеденко равноценно эффективно играет на позиции нападающего или крайнего полузащитника и должен помочь команде реализовать поставленные высокие задачи", - сказано в заявлении московского клуба.

Последней командой 34-летнего Лебеденко был грозненский "Терек" (ныне - ФК "Ахмат"), который он покинул после завершения сезона-2016/17 в статусе свободного агента.

Помимо "Терека", где он играл с 2012 года, Лебеденко выступал за московские "Торпедо" (2002-2004 гг.) и "Локомотив" (2005-2006), раменский "Сатурн" (2006-2008), "Ростов" (2009-2010), казанский "Рубин" (2011). В общей сложности Лебеденко провел за российские клубы 418 матчей и забил 68 мячей.

Клуб "Арарат" был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), соответствующую лицензию "Арарат" уже получил. Клуб был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат". Ранее игроками команды стали бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко.

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