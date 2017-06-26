Сеничев: КХЛ через неделю может отправить клубам уточненный вариант календаря

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МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) через неделю может разослать в клубы для согласования скорректированный вариант календаря на сезон-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор челябинского "Трактора" Иван Сеничев.
В пятницу КХЛ сообщила, что разослала в клубы проект календаря на новый сезон. По словам Сеничева, "Трактор" не устроило в нем то, что клуб, празднующий в декабре 70-летие, проведет в этом месяце девять матчей подряд на выезде.
"Согласно календарю у нас получается в декабре девять выездных, а в январе - восемь домашних матчей. Мы просили отдать нам вторую часть декабря под празднование, и тогда все срастется, - сказал он. - В лиге нам сообщили, что занимаются этим вопросом, и сказали, что все будет хорошо. Думаю, через неделю календарь нам разошлют еще раз, а потом будут утверждать".
По первоначальному варианту календаря регулярный чемпионат стартует 21 августа матчем в Санкт-Петербурге за Кубок Открытия между СКА и ЦСКА. Каждый клуб проведет в чемпионате по 56 матчей, в турнире запланированы паузы на этапы Евротура в ноябре и декабре, а также на Олимпиаду. Во время подготовки сборной России к Играм и Олимпиаде пауза составит месяц (с 24 января по 25 февраля). Официально календарь КХЛ будет обнародован 12 июля.