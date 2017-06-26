Дисквалифицированные легкоатлеты Капачинская и Алексеев пока не вернули медали ОИ

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты Анастасия Капачинская и Денис Алексеев, согласившиеся с четырехлетним сроком дисквалификаций за нарушения антидопинговых правил, пока не вернули медали Олимпийских игр, которые пришлись на период аннулирования их результатов. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

Допинг-пробы спортсменов с Олимпиады 2008 года в Пекине показали наличие запрещенных веществ, их результаты с Игр аннулированы. В анализах Капачинской были обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон и станозолол, ее дисквалификация отсчитывается с 1 июля 2016 года. В пробе Алексеева также обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (дисквалификация до 15 ноября 2018 года). Капачинская на ОИ-2008 вместе с Юлией Гущиной, Людмилой Литвиновой, Татьяной Фировой выиграла серебряные медали в эстафете 4х400 м. Алексеев стал бронзовым призером Игр в Пекине в мужской эстафете 4х400 м.

"Капачинская и Алексеев, чьи добровольные признания санкций были ратифицированы дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА (Российского антидопингового агентства), пока не вернули свои награды, - заметила Иконникова. - Они думают".

Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые Капачинской начиная с 17 августа 2008 года. Она также должна вернуть серебро Игр-2012 в Лондоне (эстафета 4х400 м). Возврату подлежат и три бронзовых награды чемпионатов мира 2009 (эстафета 4х400) и 2011 (эстафета 4х400, 400 м) годов, а также золото ЧЕ-2010 (эстафета 4х400).

Иконникова также сообщила, что после того, как в феврале вернули олимпийские медали Наталья Антюх и Александра Федорива, никто из других спортсменов, чьи результаты были аннулированы, пока не последовал примеру этих спортсменок.