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Бегун Алексеев, дисквалифицированный за допинг, готов вернуть бронзу ОИ-2008

Спорт
26 июня, 11:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

На Играх в Пекине он завоевал бронзу в составе эстафетной команды в беге 4х400 метров

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Российский легкоатлет Денис Алексеев (в центре) во время эстафеты 4 на 400 метров в Пекине

Российский легкоатлет Денис Алексеев (в центре) во время эстафеты 4 на 400 метров в Пекине

© Виталий Белоусов

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский легкоатлет Денис Алексеев, согласившийся со своей четырехлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил, готов вернуть бронзовую медаль Олимпийских игр-2008, которую он выиграл в составе эстафетной команды в беге 4х400 метров. Об этом он сообщил ТАСС.

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Допинг-проба спортсмена с Олимпиады 2008 года в Пекине после перепроверки показала наличие запрещенного вещества дегидрохлорметилтестостерона. Бегун был дисквалифицирован на 4 года до 15 ноября 2018 года. Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые спортсменом в период с 23 августа 2008 года по 27 июня 2013 года, а призовые за этот период - возврату.

"Если в правилах так прописано, то придется вернуть медаль", - сказал Алексеев.

Как ранее сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова, после того, как в феврале вернули олимпийские медали Наталья Антюх и Александра Федорива, никто из других спортсменов, чьи результаты были аннулированы, пока не последовал их примеру.

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