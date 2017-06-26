Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава федерации: победа российских лучников на этапе КМ была долгожданной и заслуженной

Спорт
26 июня, 11:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В финале турнира, который проходил в Солт-Лейк-Сити, россияне оказались сильнее команды Тайваня со счетом 5:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стрельба из лука

Стрельба из лука

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Первое место мужской сборной России в командном турнире на этапе Кубка мира в США по стрельбе из лука - долгожданный и заслуженный результат. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев.

В финале турнира, который проходил в Солт-Лейк-Сити, россияне оказались сильнее команды Тайваня со счетом 5:1.

"Я очень рад, что наконец-то мужчины завоевали золото в борьбе со всеми сильнейшими командами мира. Я верил, что у них есть бойцовские качества, просто не всегда удачно складывались соревнования. Есть движение вперед, у нас молодая команда, ребятам по 21-23 года, они прошлые юниоры, и мы можем претендовать на победы во всех дисциплинах. Наша сборная победила уверенно, могу сказать, что мы шли к этому результату, потому что этот состав является костяком команды после Олимпиады-2016 в Рио, ребята имеют опыт выступления на Кубках мира, чемпионатах Европы", - отметил Ешеев.

"Первый знаковый момент турнира - четвертьфинал с корейцами, который соперник довел до перестрелки. Второй - стартовая встреча со сборной Казахстана, которой мы проиграли в прошлый раз в Шанхае. Всегда есть реваншистские настроения после проигрыша, и здесь мы одержали победу со счетом 6:0. А потом мы перестреляли малайзийцев и тайваньцев со счетом 5:1", - рассказал специалист.

"У нас есть проблема с тем, что команда занимает невысокие места в квалификации и уже на ранних стадиях встречается с основными соперниками. Также есть проблемы с материально-технической базой. Сейчас матчи принимают такой характер, где нужно очень быстро принимать решения, нужно показывать высокое исполнительское мастерство", - добавил собеседник агентства.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Берлине с 8 по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Болельщик сборной Чили
17
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
18
Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
3
РФ преодолеет зависимость от украинских газотурбинных двигателей к середине 2018 года
4
Могила Цоя не пострадала из-за вандалов, устроивших на ней погром
5
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
6
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама