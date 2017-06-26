Глава федерации: победа российских лучников на этапе КМ была долгожданной и заслуженной

Боксер Кудряшов будет участвовать во Всемирной суперсерии боксаСпорт 26 июня, 13:24
"Газпром" имеет предложения по созданию гандбольного и мини-футбольного клубовСпорт 26 июня, 13:21
Болельщик из Нигерии: проявлений расизма на матче Кубка конфедераций не былоСпорт 26 июня, 13:21
Песков отказался комментировать спор создателя Telegram и РоскомнадзораЭкономика и бизнес 26 июня, 13:20
Трутнев назвал ошибкой размещение средств "Русгидро" в банке "Пересвет"Экономика и бизнес 26 июня, 13:16
СМИ: благотворительный фонд Месси скрыл доход на сумму в €10 млнСпорт 26 июня, 13:15
Поветкин заявил, что хочет провести поединок с чемпионом WBC УайлдеромСпорт 26 июня, 13:09
Власти Заполярья разработают дополнительные меры поддержки врачейОбщество 26 июня, 12:58
Боксер Ковалев защитил магистерскую диссертацию в Уральском федеральном университетеСпорт 26 июня, 12:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Первое место мужской сборной России в командном турнире на этапе Кубка мира в США по стрельбе из лука - долгожданный и заслуженный результат. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев.
В финале турнира, который проходил в Солт-Лейк-Сити, россияне оказались сильнее команды Тайваня со счетом 5:1.
"Я очень рад, что наконец-то мужчины завоевали золото в борьбе со всеми сильнейшими командами мира. Я верил, что у них есть бойцовские качества, просто не всегда удачно складывались соревнования. Есть движение вперед, у нас молодая команда, ребятам по 21-23 года, они прошлые юниоры, и мы можем претендовать на победы во всех дисциплинах. Наша сборная победила уверенно, могу сказать, что мы шли к этому результату, потому что этот состав является костяком команды после Олимпиады-2016 в Рио, ребята имеют опыт выступления на Кубках мира, чемпионатах Европы", - отметил Ешеев.
"Первый знаковый момент турнира - четвертьфинал с корейцами, который соперник довел до перестрелки. Второй - стартовая встреча со сборной Казахстана, которой мы проиграли в прошлый раз в Шанхае. Всегда есть реваншистские настроения после проигрыша, и здесь мы одержали победу со счетом 6:0. А потом мы перестреляли малайзийцев и тайваньцев со счетом 5:1", - рассказал специалист.
"У нас есть проблема с тем, что команда занимает невысокие места в квалификации и уже на ранних стадиях встречается с основными соперниками. Также есть проблемы с материально-технической базой. Сейчас матчи принимают такой характер, где нужно очень быстро принимать решения, нужно показывать высокое исполнительское мастерство", - добавил собеседник агентства.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Берлине с 8 по 13 августа.