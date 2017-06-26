Прирост пассажиропотока "Аэрофлота" благодаря спонсорству МЮ составляет более 6%

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спонсорская поддержка английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" дает "Аэрофлоту" прирост иностранного пассажиропотока в более чем 6%. Об этом заявил генеральный директор российской авиакомпании Виталий Савельев, выступая на годовом собрании акционеров "Аэрофлота".
"Хочу отметить, что "Манчестер Юнайтед" дает нам существенный прирост (иностранного - прим. ТАСС) пассажиропотока, мы его оцениваем в более чем 6%", - сказал Савельев.
"Аэрофлот" подписал контракт с "Манчестером" в 2013 году, став официальным перевозчиком клуба. В этом году было подписано новое 5-летнее соглашение. Финансовая сторона сделки не разглашается. По первому соглашению МЮ получал от "Аэрофлота" порядка $40 млн.
"Допустим, те же китайские пассажиры, они являются фанатами клуба, и если всего по миру порядка 640 млн болельщиков МЮ, то из них половина - это китайцы", - добавил гендиректор "Аэрофлота".
"Манчестер Юнайтед" является самым титулованным клубом Англии, в активе команды 42 трофея. Клуб является 20-кратным чемпионом страны, 12-кратным обладателем Кубка Англии, пятикратным обладателем Кубка лиги, трехкратным победителем Лиги чемпионов.