Дворкович протестировал спортивный грузовик команды "КамАЗ-мастер"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович принял участие в тестовом заезде на спортивном грузовике команды "КамАЗ-мастер". Об этом сообщила пресс-служба команды из Набережных Челнов.

Дворкович посетил команду в субботу, ее руководитель Владимир Чагин представил вице-премьеру машины, которые примут участие в ралли-марафоне "Шелковый путь", который стартует в Москве 7 июля. Дворкович поучаствовал в тестовом заезде на одном из грузовиков: сначала - под управлением двукратного победителя "Дакара" Эдуарда Николаева, а затем и лично сел за руль машины.

"Ваши ребята - настоящие чемпионы", - отметил Дворкович и пожелал команде успеха в предстоящем ралли-марафоне.

Ралли-рейд "Шелковый путь" 2017 года начнется 7 июля на Красной площади и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань (провинция Шэньси). Общая протяженность марафона составит 9607 км. В этом году организаторы увеличили дистанцию спецучастков до 4088 км. 14 этапов гонки пройдут по территории России, Казахстана и Китая.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году, маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось. В прошлом году маршрут ралли-рейда прошел по территории России, Казахстана и Китая, со стартом в Москве и финишем в Пекине.

В прошлом году экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова завоевали золото и серебро в категории грузовиков.