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Боксер Ковалев защитил магистерскую диссертацию в Уральском федеральном университете

Спорт
26 июня, 12:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июня. /ТАСС

Работа спортсмена называется "Способы коммерциализации медийной узнаваемости известных спортсменов"

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/John Locher

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев на "отлично" защитил магистерскую диссертацию в Уральском федеральном университете, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Соискатель уверенно ответил на все вопросы комиссии, единогласным решением поставлена оценка "отлично", - сказал научный руководитель спортсмена, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.

По данным пресс-службы вуза, в этом году Ковалев заканчивает учебу на кафедре "Управление в сфере физической культуры и спорта". "Работа спортсмена называется "Способы коммерциализации медийной узнаваемости известных спортсменов". Исследование Ковалев писал в течение полугода, одновременно с подготовкой к реваншу с американским боксером Андре Уордом", - сказали в пресс-службе.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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