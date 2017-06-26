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"Газпром" имеет предложения по созданию гандбольного и мини-футбольного клубов

Спорт
26 июня, 13:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Ранее интернет-портал "Фонтанка" сообщил, что в Санкт-Петербурге появится сразу несколько новых команд по игровым видам спорта, объединенных под брендом "Зенит", а спонсором выступит "Газпром"

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Корпорация "Газпром" имеет предложения по созданию гандбольного и мини-футбольного клубов, объединенных под брендом "Зенит", но вопрос еще обсуждается. Об этом ТАСС заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Ранее интернет-портал "Фонтанка" сообщил, что в Санкт-Петербурге появится сразу несколько новых команд по игровым видам спорта, объединенных под брендом "Зенит", а спонсором выступит "Газпром".

"У нас есть предложения по гандболу и мини-футболу. Но говорить, что это решенный вопрос - определенно рано", - сказал Куприянов.

В 2014 году в Санкт-Петербурге был создан баскетбольный клуб "Зенит", который выступает в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне клуб дошел до финала турнира и в следующем году выступит в Евролиге.

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