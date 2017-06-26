Новокузнецкий "Металлург" допущен к участию в первенстве ВХЛ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новокузнецкий "Металлург" допущен к участию в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить из чемпионата "Металлург" и хорватский "Медвешчак". После этого "Металлург" изъявил желание заявиться в ВХЛ.

"Металлург" официально допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона-2017/18. Сегодня опубликуем план предсезонной подготовки команды", - говорится в сообщении.

С 2008 по 2017 год новокузнецкий клуб выступал в КХЛ, но за девять сезонов ни разу не вышел в плей-офф.