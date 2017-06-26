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Новокузнецкий "Металлург" допущен к участию в первенстве ВХЛ

Спорт
26 июня, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В мае клуб был исключен из КХЛ

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Хоккеисты новокузнецкого "Металлурга"

Хоккеисты новокузнецкого "Металлурга"

© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новокузнецкий "Металлург" допущен к участию в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить из чемпионата "Металлург" и хорватский "Медвешчак". После этого "Металлург" изъявил желание заявиться в ВХЛ.

"Металлург" официально допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона-2017/18. Сегодня опубликуем план предсезонной подготовки команды", - говорится в сообщении.

С 2008 по 2017 год новокузнецкий клуб выступал в КХЛ, но за девять сезонов ни разу не вышел в плей-офф.

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