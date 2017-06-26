Боксер Ковалев подал протест на результат боя с Уордом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев подал протест на результат боя с американцем Андре Уордом. Об этом россиянин сообщил журналистам.
"Моя команда, менеджеры и промоутер Кэти Дува уже подали протест, - сказал Ковалев. - Он вряд ли что-то изменит: максимум, что от него можно добиться, это дополнительный реванш, который не прописан в контракте. Уорд условия контракта, который был подписан еще в 2015 году, выполнил: взял реванш. Если только комиссия, пересмотрев спорную остановку боя, решит, что она была неправильной, и были удары ниже пояса".
Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были ниже пояса. Впоследствии Дува заявляла о желании подать протест.
Ковалев свой следующий поединок может провести в период с конца октября по начало ноября.
"Бой будет: телеканал HBO проявил ко мне большой интерес и готов в конце октября - начале ноября устроить бой. На сегодняшний день мы ищем оппонента, который бы согласился боксировать со мной", - сказал Ковалев.
По его словам, со вторника он планирует начать проходить полное медобследование. "Есть в этом плане проблемы. Я к этому бою (с Уордом) был очень сильно готов, но дорога от раздевалки до ринга меня сожгла, и я "сгорел", - признался боксер.
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.