Боксер Ковалев после поражения от Уорда решил поменять тренера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев после поражения от американца Андре Уорда принял решение сменить тренера. Об этом спортсмен заявил журналистам.

До настоящего момента тренером россиянина был американец Джон Дэвид Джексон.

"Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение, - сказал Ковалев. - Я попросил менеджера выяснить, насколько все это правда и на каких условиях, будет ли Уорд оставаться в своем весе, поскольку я слышал, что он хочет "подняться". Если один тренер будет и у меня, и у него, и мы останемся в одной категории, то это не имеет смысла. Но то, что мне нужен тренер, я для себя это решил".

"Мне нужен новый специалист, поскольку на своем багаже я дошел до этого уровня. И чтобы перепрыгнуть уровень бокса Уорда, мне нужна помощь профессионала. Дальше уже самому сложно", - добавил боксер.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.