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Боксер Ковалев после поражения от Уорда решил поменять тренера

Спорт
26 июня, 13:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июня. /ТАСС

До настоящего момента тренером россиянина был американец Джон Дэвид Джексон

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Донат Сорокин /ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев после поражения от американца Андре Уорда принял решение сменить тренера. Об этом спортсмен заявил журналистам.

До настоящего момента тренером россиянина был американец Джон Дэвид Джексон.

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"Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение, - сказал Ковалев. - Я попросил менеджера выяснить, насколько все это правда и на каких условиях, будет ли Уорд оставаться в своем весе, поскольку я слышал, что он хочет "подняться". Если один тренер будет и у меня, и у него, и мы останемся в одной категории, то это не имеет смысла. Но то, что мне нужен тренер, я для себя это решил".

"Мне нужен новый специалист, поскольку на своем багаже я дошел до этого уровня. И чтобы перепрыгнуть уровень бокса Уорда, мне нужна помощь профессионала. Дальше уже самому сложно", - добавил боксер.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

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