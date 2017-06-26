Поветкин подал в WADA жалобу на лабораторию в Лос-Анджелесе

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МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин подал жалобу во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на лабораторию в Лос-Анджелесе. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
"У нас идет разбирательство с этой лабораторией, мы обратились с жалобой на них в WADA. Лаборатория работает очень плохо, ее деятельность была приостановлена на три месяца после ряда обращений, в том числе нашего", - сказал Рябинский.
Поветкин был вынужден пропустить поединки с американцем Деонтеем Уайлдером и канадцем Бермейном Стиверном после того, как в его пробах, тестирование которых осуществляла именно лаборатория в Лос-Анджелесе, были обнаружены мельдоний и остарин соответственно.
Лаборатория Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе является одним из двух аккредитованных WAD центров в США. WADA частично приостановило ее аккредитацию на три месяца, начиная с 14 июня. Причина - "действия лаборатории не соответствовали лучшим стандартам". Там запрещено проводить анализы только некоторых определенных веществ или классов веществ.
Впоследствии из-за допинговых скандалов Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская Федерация (IBF) исключили россиянина из своих рейтингов.