Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поветкин подал в WADA жалобу на лабораторию в Лос-Анджелесе

Спорт
26 июня, 13:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Российский боксер был вынужден пропустить поединки с Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном после того, как в его пробах были обнаружены мельдоний и остарин соответственно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин подал жалобу во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на лабораторию в Лос-Анджелесе. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Смотрите также
Александр Поветкин

Поветкин заявил, что хочет провести поединок с чемпионом WBC Уайлдером

"У нас идет разбирательство с этой лабораторией, мы обратились с жалобой на них в WADA. Лаборатория работает очень плохо, ее деятельность была приостановлена на три месяца после ряда обращений, в том числе нашего", - сказал Рябинский.

Поветкин был вынужден пропустить поединки с американцем Деонтеем Уайлдером и канадцем Бермейном Стиверном после того, как в его пробах, тестирование которых осуществляла именно лаборатория в Лос-Анджелесе, были обнаружены мельдоний и остарин соответственно.

Лаборатория Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе является одним из двух аккредитованных WAD центров в США. WADA частично приостановило ее аккредитацию на три месяца, начиная с 14 июня. Причина - "действия лаборатории не соответствовали лучшим стандартам". Там запрещено проводить анализы только некоторых определенных веществ или классов веществ. 

Впоследствии из-за допинговых скандалов Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская Федерация (IBF) исключили россиянина из своих рейтингов.

Смотрите также

Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

Тренер: боксер Поветкин способен вновь завоевать титул чемпиона мира

Поветкин заявил, что подходит к бою с Руденко в лучшей физической форме

Всемирный боксерский совет продолжит рассмотрение апелляции Поветкина

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Болельщик сборной Чили
17
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
18
Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
3
"Сплав" запустил в серию модернизированные ракеты для РПК-8
4
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
5
Владимир Этуш госпитализирован после падения на лестнице
6
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
7
Матвиенко: Россия потеряла около 100 млрд рублей от банкротств банков в 2013-2016 гг.
Темы дня
Загрузка...
Реклама