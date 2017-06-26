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Легкоатлеты РФ на Европейском олимпийском фестивале выступят под флагом своей страны

Спорт
26 июня, 14:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Турнир пройдет с 23 по 28 июля в Дьоре, более 3,5 тысяч молодых спортсменов со всей Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться в десяти видах спорта

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии будут выступать под флагом своей страны. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Олимпийского комитета России (ОКР) по спорту Игорь Казиков.

Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 23 по 28 июля в Дьоре, более 3,5 тысяч молодых спортсменов со всей Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетболе, велоспорте, гандболе, гимнастике, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, теннисе и гребле на байдарках и каноэ.

"Состав сборной России на этот фестиваль будет утвержден 7 июля на исполкоме ОКР, - заметил Казиков. - Что касается наших легкоатлетов, то они в Венгрии, несмотря на все проблемы в отечественной легкой атлетике, будут выступать под российским флагом".

Легкоатлетический турнир на Фестивале будет проходить по правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая в ноябре 2015 года приняла о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет к международным соревнованиям, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от IAAF.

На Олимпиаде-2016 Дарья Клишина, которая на тот момент была единственным членом сборной России по легкой атлетике, допущенным к участию в международных стартах, выступала под флагом России. На всех остальных турнирах (в том числе и на зимнем первенстве Европы) она выступала в нейтральном статусе.

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