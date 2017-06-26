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Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по шахматам

Спорт
26 июня, 14:46 дата обновления: 26 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Среди мужских команд победу на турнире одержала сборная Китая

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Александра Костенюк

Александра Костенюк

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по шахматам обеспечила себе победу на командном чемпионате мира, проходящем в Ханты-Мансийске, после того, как Александра Костенюк сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной.

Перед последним туром россиянки лидировали в турнирной таблице, опережая своих ближайших преследовательниц из Украины на 4 очка. Для победы на турнире россиянкам было необходимо в заключительный день в матче против украинок хотя бы одну партию свести вничью. Ничья в партии Костенюк и Ушениной гарантировала сборной России чемпионство.

На данный момент продолжаются партии между россиянкой Катериной Лагно и украинкой Натальей Жуковой, Валентиной Гуниной и Инной Гапоненко, Ольгой Гирей и Натальей Буксой.

Женская сборная России впервые в своей истории одержала победу на командном чемпионате мира. При этом россиянки завоевывали медали на всех пяти предыдущих чемпионатах мира. В их активе четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013).

Китайцы стали лучшими среди мужских команд

Среди мужских команд победу на чемпионате мира одержала сборная Китая.

В заключительный день турнира китайцы обыграли поляков со счетом 2,5:1,5 - Динь Лижень, Юй Янъи и Вэй И завершили свои партии вничью, Ли Чао одержал победу. Этот успех обеспечил китайской сборной чемпионство независимо от того, как сыграют другие команды в заключительном туре. В активе сборной Китая стало 24 очка.

Китайцы стали победителями командного чемпионата мира второй раз подряд.

Сборная России, которая перед последним днем занимала второе место в таблице, в данный момент играет все четыре партии матча против американцев.

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