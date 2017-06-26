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Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%

Спорт
26 июня, 14:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что уже в марте-апреле 2018 года Екатеринбург сможет принять тестовые игры

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Строительство стадиона в Екатеринбурге

Строительство стадиона в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Центральный стадион Екатеринбурга, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу, готов на 75%. Об этом сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"На Центральном стадионе работы сегодня идут полным ходом: по оценке генерального подрядчика строительства - компании "Синара-Девелопмент" - объект готов на 75%, и уже в декабре должен быть завершен", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что уже в марте-апреле 2018 года Екатеринбург сможет принять тестовые игры.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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