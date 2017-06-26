Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%

Долги и браконьеры: что мешает побороть лесные пожары в байкальском регионеСибирь 26 июня, 16:18
Бруклинский дом Аль Капоне выставлен на продажу за $2,85 млнОбщество 26 июня, 16:04
Премьер-министр Словакии считает, что матч молодежного ЧЕ Италия - Германия был договорнымСпорт 26 июня, 16:02
Гидрометцентр прогнозирует дождливую погоду во время финала Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 15:50
Самигуллин: Кубок конфедераций дает возможность поделиться опытом межрелигиозного единстваСпорт 26 июня, 15:49
Олег Королев: в Липецкой области продолжится комплексное развитие сельских территорийНовости партнеров 26 июня, 15:46
Главком ВМФ: четвертый "Борей" спустят на воду в августеАрмия и ОПК 26 июня, 15:38
В Югре прошел митинг памяти первого мэра Нефтеюганска Владимира ПетуховаНовости Урала 26 июня, 15:35
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовствеОбщество 26 июня, 15:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Центральный стадион Екатеринбурга, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу, готов на 75%. Об этом сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
"На Центральном стадионе работы сегодня идут полным ходом: по оценке генерального подрядчика строительства - компании "Синара-Девелопмент" - объект готов на 75%, и уже в декабре должен быть завершен", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что уже в марте-апреле 2018 года Екатеринбург сможет принять тестовые игры.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018