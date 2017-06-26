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Игроки "Факела" обратились в профсоюз футболистов из-за долгов по зарплате

Спорт
26 июня, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Задолженность перед игроками составляет в среднем два - два с половиной месяца, а также премиальные по итогам сезона

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Игроки воронежского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Факел" подали заявления в Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) в связи с задержками по выплате зарплаты и премиальных. Об этом ТАСС сообщил глава ОПСФ Александр Зотов.

"К нам действительно начали поступать заявления от футболистов воронежского "Факела", мы им помогаем с обращениями в палату по разрешению споров. Задолженность перед игроками составляет в среднем два - два с половиной месяца, а также премиальные по итогам сезона", - сказал он.

"В данный момент мы разговариваем с клубом, ищем пути выхода из сложившейся ситуации по погашению задолженностей по заработной плате. В ближайшее время будет более четкая картина, но я надеюсь на мирный исход, чтобы к клубу не применялись санкции по запрету на регистрацию новых игроков", - отметил собеседник ТАСС.

"Факел" занял 10-е место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17.

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