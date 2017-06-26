Шестнадцать российских легкоатлетов выступят на Олимпийском фестивале в Венгрии

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МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Шестнадцать легкоатлетов будут включены в состав российской команды, которой во второй половине июля предстоит выступление на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по легкой атлетике, вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский.
Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 23 по 28 июля в Дьоре, более 3,5 тысячи молодых спортсменов со всей Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетбол, велоспорт, гандбол, гимнастика, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, теннис и гребля на байдарках и каноэ.
"На Олимпийский фестиваль в Венгрию поедут 16 представителей легкой атлетики", - отметил Борзаковский.
Как сообщил ранее ТАСС заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) по спорту Игорь Казиков, отечественные легкоатлеты будут выступать в Венгрии, как и все остальные спортсмены, под российским флагом.
Легкоатлетический турнир на фестивале будет проходить по правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая в ноябре 2015 года приняла о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от международной федерации.