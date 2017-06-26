Футболисты Миранчук, Гильерме и Тарасов 2 июля приступят к тренировкам с "Локомотивом"

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты сборной России Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов и Маринато Гильерме начнут тренироваться в составе "Локомотива" 2 июля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Миранчук, Гильерме и Тарасов начнут тренировки 2 июля в Москве. Команда вернется 1 июля из Австрии, после чего проведет все время в Москве, - сказал Семин. - [Роман] Шишкин тренироваться с "Локомотивом" не будет".

В субботу сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций. После вылета с турнира футболисты получили несколько дней отдыха. В национальной команде от "Локомотива" играли Миранчук, Тарасов, Гильерме и Шишкин.

Первый учебно-тренировочный сбор "Локомотива" проходит в Австрии. Он завершится 1 июля.