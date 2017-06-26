Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты Миранчук, Гильерме и Тарасов 2 июля приступят к тренировкам с "Локомотивом"

Спорт
26 июня, 15:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Первый учебно-тренировочный сбор "Локомотива" проходит в Австрии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты сборной России Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов и Маринато Гильерме начнут тренироваться в составе "Локомотива" 2 июля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Миранчук, Гильерме и Тарасов начнут тренировки 2 июля в Москве. Команда вернется 1 июля из Австрии, после чего проведет все время в Москве, - сказал Семин. - [Роман] Шишкин тренироваться с "Локомотивом" не будет".

В субботу сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций. После вылета с турнира футболисты получили несколько дней отдыха. В национальной команде от "Локомотива" играли Миранчук, Тарасов, Гильерме и Шишкин.

Первый учебно-тренировочный сбор "Локомотива" проходит в Австрии. Он завершится 1 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Болельщик сборной Чили
17
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
18
Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
2
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
3
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
МЧС продлило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама