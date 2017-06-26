Премьер-министр Словакии считает, что матч молодежного ЧЕ Италия - Германия был договорным

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет, чтобы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проверил матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Германии и Италии на предмет предварительного сговора между командами. Об этом сообщает агентство AP.

В матче группы C сборная Италии обыграла команду Германии со счетом 1:0. В итоге обе команды набрали в турнирной таблице по шесть очков, выше по дополнительным показателям оказались итальянцы. Согласно регламенту, в плей-офф соревнований выходят победители каждой из трех групп, а также лучшая из сборных, занявших вторые места.

Сборная Словакии в группе A заняла второе место, также набрав шесть очков. Однако в рейтинге команд, ставших в группе вторыми, лучшими стали немцы, которые и вышли в полуфинал. Если бы итальянцы и немцы сыграли бы вничью, в плей-офф выходили бы словаки. Премьер-министр Словакии в письме президенту УЕФА Александеру Чеферину утверждает, что матч Италия - Германия был похож на фарс. Фицо также надеется, что матч будет исследован, а УЕФА создаст правила, которые будут предотвращать подобные инциденты в дальнейшем.

Чемпионат Европы завершится 30 июня. В полуфиналах, которые пройдут 27 июня, англичане встретятся с немцами, испанцы - с итальянцами.