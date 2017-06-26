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Тренер: пятиборцы Лесун и Губайдуллина по итогам Кубка мира отобрались на ЧЕ в Минске

Спорт
26 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Губайдуллина завоевала на турнире две бронзы, Лесун завершил личный турнир финала Кубка мира на шестом месте

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Александр Лесун

Александр Лесун

© AP Photo/Natacha Pisarenko

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Участники Кубка мира по современному пятиборью Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина по итогам завершившегося в воскресенье в Вильнюсе финала Кубка мира обеспечили себе право выступить на июльском чемпионате Европы в Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС двукратный олимпийский чемпион и действующий главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

Участница Игр-2016 в Бразилии Губайдуллина вернется из Вильнюса с двумя бронзовыми наградами, завоеванными в личном турнире и смешанной эстафете вместе с Александром Савкиным. Олимпийский чемпион Александр Лесун завершил личный турнир финала Кубка мира на шестом месте.

"Лесун и Губайдуллина уже гарантировали себе право выступить на чемпионате Европы в личном и командном первенствах, - заметил Моисеев. - Сразу после финала Кубка мира нас ждет очередной тренировочный сбор, на который будут приглашены сильнейшие пятиборцы. По его итогам будет определен полный состав на чемпионат Европы. Решим, кто выступит в командных и личных турнирах, а также эстафетах".

"Если оценивать результат выступления наших спортсменов в Вильнюсе, то финал Кубка мира сложился неплохо для российской команды, - продолжил собеседник агентства. - В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить Губайдулину, которая сумела занять третье место в личном первенстве. Если она будет так продолжать дальше и стабилизирует свое фехтование, которое считается у нее проблемным видом, то будет в числе лидеров на мировой арене. Все остальные виды у нее на достаточно высоком уровне - она лучше всех в мире плавает, да и "комбайн" [стрельба с бегом] тоже очень хорош".

Моисеев, в целом, удовлетворен и выступлением Лесуна. "Он традиционно выиграл фехтование, в свои секунды проплыл и достаточно неплохо сделал "комбайн". Его подвела лошадь, или он не сумел справиться с ней. Не могу пока сказать точные причины, но те очки, которые он потерял на лошади, не позволили Лесуну побороться за награды", - считает тренер.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 16 по 25 июля.

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