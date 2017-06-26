Количество рабочих на стадионе "Нижний Новгород" увеличат, чтобы сдать объект в срок

Оргкомитет увеличит число центров выдачи Fan ID в Петербурге к финалу Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 17:52
Сорокин: новость о допинг-расследовании в отношении игроков сборной РФ является выдумкойСпорт 26 июня, 17:37
ФИФА: все допинг-пробы с Кубка конфедераций дали отрицательный результатСпорт 26 июня, 17:33
Берут обязательства, возвращают займы: как регионы России выплачивают госдолгЭкономика и бизнес 26 июня, 17:33
Три тысячи аккредитованных представителей СМИ работают на Кубке конфедерацийСпорт 26 июня, 17:24
Количество рабочих на стадионе "Нижний Новгород" увеличат, чтобы сдать объект в срокСпорт 26 июня, 17:07
Число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане достигло 157 человекПроисшествия 26 июня, 16:54
СМИ: караул у Букингемского дворца в Лондоне впервые возглавила женщинаОбщество 26 июня, 16:37
Тренер: пятиборцы Лесун и Губайдуллина по итогам Кубка мира отобрались на ЧЕ в МинскеСпорт 26 июня, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Число рабочих на строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе в Нижнем Новгороде увеличат на 500 человек, чтобы успеть сдать объект качественно и в срок. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев журналистам во время рабочего совещания на строительной площадке.
"Работы, как я и предполагал, очень много. Мне не понравилось, как покрасили колонны, придется их еще раз красить, потому что видно все стыковочные швы. Погода нам, конечно, помешала в полной раскрутке всех объемов. Еще человек 500 нужно добавлять, чтобы в срок и качественно провести все отделочные работы", - заявил Шанцев.
По словам руководителя строительства стадиона Сергея Пичушкина, сейчас на стадионе работают 2100 человек. Наступает заключительная фаза отделочных работ, рабочие приступают к монтажу кресел и полимерному покрытию, для которого специально устанавливают навесы от дождя, чтобы работы выполнялись качественно. Уже проложено пять километров системы отопления поля из 36. 15 июля на стадионе приступят к посеву травы, сорт которой выберут уже на этой неделе.
"Идет монтаж системы подогрева, затем будет укладка окончательного плодородного слоя, после этого в середине июля мы посеем траву. В середине августа уже должно что-то появиться. Для моделирования ситуации выделили четыре квадратных метра, дня через два посадим траву, чтобы посмотреть, как она себя будет вести. У нас четыре сорта травы, надо будет выбрать, какая больше всего подойдет", - рассказал губернатор.
Региональная программа подготовки Нижегородской области к турниру предусматривает строительство порядка 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников составил 71 млрд рублей, из них половина - федеральные средства. Многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей, в том числе четвертьфинал.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018