Количество рабочих на стадионе "Нижний Новгород" увеличат, чтобы сдать объект в срок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Число рабочих на строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе в Нижнем Новгороде увеличат на 500 человек, чтобы успеть сдать объект качественно и в срок. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев журналистам во время рабочего совещания на строительной площадке.

"Работы, как я и предполагал, очень много. Мне не понравилось, как покрасили колонны, придется их еще раз красить, потому что видно все стыковочные швы. Погода нам, конечно, помешала в полной раскрутке всех объемов. Еще человек 500 нужно добавлять, чтобы в срок и качественно провести все отделочные работы", - заявил Шанцев.

По словам руководителя строительства стадиона Сергея Пичушкина, сейчас на стадионе работают 2100 человек. Наступает заключительная фаза отделочных работ, рабочие приступают к монтажу кресел и полимерному покрытию, для которого специально устанавливают навесы от дождя, чтобы работы выполнялись качественно. Уже проложено пять километров системы отопления поля из 36. 15 июля на стадионе приступят к посеву травы, сорт которой выберут уже на этой неделе.

"Идет монтаж системы подогрева, затем будет укладка окончательного плодородного слоя, после этого в середине июля мы посеем траву. В середине августа уже должно что-то появиться. Для моделирования ситуации выделили четыре квадратных метра, дня через два посадим траву, чтобы посмотреть, как она себя будет вести. У нас четыре сорта травы, надо будет выбрать, какая больше всего подойдет", - рассказал губернатор.

Региональная программа подготовки Нижегородской области к турниру предусматривает строительство порядка 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников составил 71 млрд рублей, из них половина - федеральные средства. Многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей, в том числе четвертьфинал.

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