Тренер: золото Храмцова на ЧМ по тхэквондо было долгожданным, но прогнозируемым

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Первое в истории российского мужского тхэквондо золото чемпионата мира, завоеванное Максимом Храмцовым в южнокорейскому Муджу в весовой категории до 74 кг, было долгожданным, но прогнозируемым. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Владимир Иванов.

В финале Храмцов, занимавший до чемпионата мира 19-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 6:3 победил узбекистанского спортсмена Никиту Рафаловича. Эта победа позволит ему с 1 июля войти в первую шестерку рейтинга.

"Это молодой, но достаточно опытный спортсмен, на счету которого были победы международных стартов в Турции, ОАЭ, на Кубке президента, - рассказал Иванов. - Это был первый взрослый чемпионат мира в карьере Максима, на прошлый ему отобраться не удалось. Но тем не менее мы ждали от него такого результата, тем более что в первый день он все свои поединки выиграл досрочно: первый вообще за 20 секунд, второй - с явным преимуществом, третий - с сильным южнокорейским спортсменом также досрочно".

Как рассказал Иванов, согласно новым правилам Всемирной федерации тхэквондо турнир в весовой категории проходит в два дня - квалификация в первый, полуфиналы и финалы во второй. "С одной стороны это возможность передохнуть, но с другой - психологический настрой меняется, и если в первый день Максим был на кураже, все бои проводил на ура, то во второй ему морально было сложнее. Да еще из-за травмы на полуфинал не вышел соперник", - рассказал тренер.

Храмцов уже встречался с Рафаловичем и дважды у него выигрывал. "Первый раз он выиграл у Никиты с явным преимуществом, во второй пришлось сложнее, - сообщил Иванов. - Мы понимали, что на этот раз Рафалович будет позиционно сдерживать Максима, не будет проявлять активных действий. Так и было - соперник старался работать от второго номера, максимально сбивая темп; судья, к сожалению, на пассивность не реагировал, хотя новые правила подразумевают интенсивность".

"Была серьезная позиционная борьба, в результате которой Рафалович вышел вперед - 3:2. Но Максим взвинтил темп, стал чаще атаковать, а Никита допускать ошибки. В результате еще два удара в корпус на четыре балла и заслуженная победа", - рассказал Иванов.