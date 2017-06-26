Власти Петербурга обещают помощь производителям сувенирной продукции на ЧМ-2018

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Петербургские производители сувенирной продукции и ремесленных изделий получат перед чемпионатом мира по футболу 2018 года поддержку со стороны властей города, сказал в понедельник журналистам глава городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев. При этом он заметил, что компании Петербурга не смогли предложить болельщикам свою сувенирную продукцию на объектах проходящего Кубка конфедераций.
"В преддверии чемпионата мира хочу сказать, что огромное значение имеет развитие наших народных промыслов. Мы очень хотим, чтобы наши гости, которые сейчас находятся в Петербурге на Кубке конфедераций, и на ЧМ-2018 получили удовольствие от приобретаемой сувенирной продукции - товаров народных промыслов, легкой промышленности. Мы будем готовиться к этому очень серьезно", - сказал Качаев.
Он добавил, что в этом году петербургским компаниям не удалось представить сувенирную продукцию на объектах Кубка конфедераций. "Мы учтем этот опыт перед чемпионатом мира", - сказал глава профильного комитета. Он напомнил, что среди госпрограмм по поддержке малого бизнеса есть отдельное направление - поддержка ремесленничества.
Как уточнил ТАСС директор Центра развития и поддержки предпринимательства Петербурга Даниил Старковский, организаторы Кубка конфедераций поздно озвучили все технические требования к продукции с символикой, поэтому предприниматели не успели подготовиться.
Он добавил, что в городе создается "школа производственника", с помощью которой специалисты будут работать с предпринимателями над повышением качества продукции. "В Петербурге создан центр поддержки ремесленничества, составляем каталог продукции, чтобы осуществлять ее продвижение", - сказал также Старковский.
Чемпионат мира пройдет в 2018 году в России. Турнир начнется 14 июня и завершится 15 июля, матчи пройдут в 11 городах, в том числе в Петербурге.