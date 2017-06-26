Сорокин: новость о допинг-расследовании в отношении игроков сборной РФ является выдумкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Информация о проведении расследования в отношении футболистов, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, не соответствует действительности. Об этом на пресс-конференции заявил член исполкома Российского футбольного союза (РФС), генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку английская газета опубликовала поздно вечером в субботу.

"Моя первая эмоция - хорошо, что издание пишет о таких вещах, это значит, что турнир проходит спокойно и без проблем. Если серьезно, странно, что эта информация придумана сейчас. Очевидно, что это придуманная новость", - сказал Сорокин.

"Мы получили ответ от ФИФА, что все пробы были отрицательными. Не вижу, что тут можно обсуждать. Ни единого инцидента с допингом в российском футболе не было. Нужно обсуждать какие-то другие проблемы", - отметил гендиректор оргкомитета "Россия-2018".

"Мы сотрудничаем по этим вопросам с ФИФА и другими заинтересованными организациями. Есть совершенно четкие результаты тестов, это самое главное. Зачем комментировать чьи-то домыслы, нужно говорить о фактах. Было много случаев, когда тестировалась вся команда, и не было ни единого случая положительного теста", - добавил Сорокин.

"Я могу быть в этом уверен, потому что тестирование ведется постоянно в течение многих лет. Большинство футболистов играют в еврокубках за свои клубы. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал понять, что случаев допинга у российских футболистов не было. А какие-то сведения из доклада Макларена - комментировать не мне", - сказал член исполкома РФС.

Нападки британских СМИ на российский спорт

В феврале 2017 года британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые, по ее данным, якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года на чемпионате Европы в Марселе.

В марте газета Daily Mail выпустила материал, в котором говорилось, что после мартовского матча чемпионата России по футболу "Локомотив" - "Спартак" была драка болельщиков. При этом материал сопровождался видеозаписью с потасовкой фанатов в лесу в летнее время года. Неделей ранее газета Daily Mirror проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов на чемпионате мира по футболу 2018 года фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле от 25 февраля 2017 года. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.

Англия являлась одним из главных конкурентов России в 2010 году в борьбе за право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. В результате победила российская заявка.